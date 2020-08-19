Son dakika haber... Bakan Koca: "(Kovid-19) Vaka sayıları bir süredir yükselişte, son 1,5 ayın en yüksek hasta sayısına... Bir son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Vaka sayıları bir süredir yükselişte, son 1,5 ayın en yüksek hasta sayısına ulaştık.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Vaka sayıları bir süredir yükselişte, son 1,5 ayın en yüksek hasta sayısına ulaştık." Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye'nin salgınla mücadelesine başarısızlık etiketi yapıştırmaya çalışan varsa ya salgının ne anlama geldiğini bilmiyor ya da bildiği kadarını da siyaseten unutmayı tercih ediyor." Kaynak: AA