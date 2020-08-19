Son dakika haber | Bakan Koca: "(Kovid-19) Mobil uygulamadaki riskli olan alan özelliği, gittiğiniz toplu mekanlarda... Gelen son dakika haberine göre Bakan Koca: "(Kovid-19) Mobil uygulamadaki riskli olan alan özelliği, gittiğiniz toplu mekanlarda karekod uygulamasıyla size bilgi verecek"

Bakan Koca: "(Kovid-19) Mobil uygulamadaki riskli olan alan özelliği, gittiğiniz toplu mekanlarda karekod uygulamasıyla size bilgi verecek" Kaynak: AA