Son dakika haber | Bakan Koca: "(Kovid-19) Eğer aşılanma bu düzeyde yapılmamış olsaydı, şu an vaka sayımız en az 4-5 kat, hastane yükümüz de bir o kadar artmış olacaktı.
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Son dakika haber | Bakan Koca: "(Kovid-19) Eğer aşılanma bu düzeyde yapılmamış olsaydı, şu an vaka sayımız en az 4-5 kat, hastane yükümüz de bir o kadar artmış olacaktı.

Son dakika haber | Bakan Koca: '(Kovid-19) Eğer aşılanma bu düzeyde yapılmamış olsaydı, şu an vaka sayımız en az 4-5 kat, hastane yükümüz de bir o kadar artmış olacaktı.
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Politika

Son dakika politika haberi... Bakan Koca: "(Kovid-19) Eğer aşılanma bu düzeyde yapılmamış olsaydı, şu an vaka sayımız en az 4-5 kat, hastane yükümüz de bir o kadar artmış olacaktı.

Bakan Koca: "(Kovid-19) Eğer aşılanma bu düzeyde yapılmamış olsaydı, şu an vaka sayımız en az 4-5 kat, hastane yükümüz de bir o kadar artmış olacaktı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

Bakan Koca: '(Kovid-19) Şu an toplumda yüzde 90'ın üzerinde Delta varyantı var. mu varyantı 2 vaka var. Bu 2 vaka da İstanbul'da, aşılı değiller.'
Bakan Koca: "(Kovid-19) Şu an toplumda yüzde 90'ın üzerinde Delta varyantı var. mu varyantı 2 vaka var. Bu 2 vaka da İstanbul'da, aşılı değiller."

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Son dakika haber | Bakan Koca: "(Kovid-19) Eğer aşılanma bu düzeyde yapılmamış olsaydı, şu an vaka sayımız en az 4-5 kat, hastane yükümüz de bir o kadar artmış olacaktı. - Haberler
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