Son dakika haber | Bakan Koca: "(Kovid-19) Eğer aşılanma bu düzeyde yapılmamış olsaydı, şu an vaka sayımız en az 4-5 kat, hastane yükümüz de bir o kadar artmış olacaktı.

Son dakika politika haberi... Bakan Koca: "(Kovid-19) Eğer aşılanma bu düzeyde yapılmamış olsaydı, şu an vaka sayımız en az 4-5 kat, hastane yükümüz de bir o kadar artmış olacaktı.