Son dakika haber | Bakan Koca: "(Kovid-19) Eğer aşılanma bu düzeyde yapılmamış olsaydı, şu an vaka sayımız en az 4-5 kat, hastane yükümüz de bir o kadar artmış olacaktı.
Son dakika politika haberi... Bakan Koca: "(Kovid-19) Eğer aşılanma bu düzeyde yapılmamış olsaydı, şu an vaka sayımız en az 4-5 kat, hastane yükümüz de bir o kadar artmış olacaktı.
Bakan Koca: "(Kovid-19) Eğer aşılanma bu düzeyde yapılmamış olsaydı, şu an vaka sayımız en az 4-5 kat, hastane yükümüz de bir o kadar artmış olacaktı."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun