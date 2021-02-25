Son dakika haber! Bakan Koca: "(Kovid-19 aşısı) Mayıs sonuna kadar 105 milyon doz aşıya erişeceğimizi biliyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber! Bakan Koca: "(Kovid-19 aşısı) Mayıs sonuna kadar 105 milyon doz aşıya erişeceğimizi biliyoruz"

25.02.2021 20:33 | Son Güncelleme: 25.02.2021 20:40

Son dakika haberler: Bilim Kurulu Toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Bilim Kurulu Toplantısının ardından

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

(5)

Koca: "(Kovid-19 aşısı) Toplamda nisan, en geç mayıs sonuna kadar 105 milyon doz aşıya erişeceğimizi biliyoruz."

Koca: "BioNTech ile ilgili ilk etapta gelebilecek aşı miktarı 800 bin olacak, toplam 4,5 milyon. 5 milyona tamamlanması için de çaba sarf edilecek."

Son dakika haber! Bakan Koca: '(Kovid-19 aşısı) Mayıs sonuna kadar 105 milyon doz aşıya erişeceğimizi biliyoruz'
Son dakika haber! Bakan Koca: '(Kovid-19 aşısı) Mayıs sonuna kadar 105 milyon doz aşıya erişeceğimizi biliyoruz'
Son dakika haber! Bakan Koca: '(Kovid-19 aşısı) Mayıs sonuna kadar 105 milyon doz aşıya erişeceğimizi biliyoruz'
Son dakika haber! Bakan Koca: '(Kovid-19 aşısı) Mayıs sonuna kadar 105 milyon doz aşıya erişeceğimizi biliyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Donald Trump Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Zeki Müren Sinan Akçıl Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Hüseyin Göçek Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Bakan Koca: "(Kovid-19 aşısı) Mayıs sonuna kadar 105 milyon doz aşıya erişeceğimizi biliyoruz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 20:40:18. #1.16#
title