Son dakika haber | Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayısı ve poliklinik başvuruları yüzde 65 azaldı

Son dakika habere göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da vaka sayısı ve poliklinik başvurularının yüzde 65 azaldığını açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da vaka sayısı ve poliklinik başvurularının yüzde 65 azaldığını açıkladı.

Bakan Koca, İstanbul'da sağlık yöneticileri ile bir araya geldi. Toplantıya ilişkin fotoğrafları Twitter hesabından paylaşan Bakan Koca, "İstanbul'da sağlık yöneticilerimizle salgının seyrini değerlendirdik. Vaka sayısı ve poliklinik başvuruları yüzde 65 azaldı. Hastaneye yatışlarda yüzde 50, yoğun bakıma yatışlarda üçte bir oranında düşüş var. İstanbul gösterdiği sabrın meyvesini alıyor. Salgını durdurmak elimizde" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı