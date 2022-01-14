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Son dakika haber... Bakan Koca, İstanbul'da sağlık hizmetlerini değerlendirdi

Son dakika haber... Bakan Koca, İstanbul'da sağlık hizmetlerini değerlendirdi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Bakan Koca, İstanbul'da sağlık hizmetlerini değerlendirdiSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da il sağlık yöneticileri ve başhekimlerle birlikte sağlık hizmetlerine ilişkin toplantı gerçekleştirdi.

İSTANBUL (DHA) - Bakan Koca, İstanbul'da sağlık hizmetlerini değerlendirdi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da il sağlık yöneticileri ve başhekimlerle birlikte sağlık hizmetlerine ilişkin toplantı gerçekleştirdi.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "İl sağlık yöneticilerimiz ve başhekimlerimizle bir araya gelerek vaka sayımızın en yüksek olduğu İstanbul'un sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirdik. Artan vaka sayıları sebebiyle hastaneye yatan sayısında bir miktar artış gözleniyor. Endişeye mahal verecek olumsuz bir durum olmasa da tedbirde ısrar etmek gerekiyor. Omicron varyantının bulaşma hızı çok yüksek. Kişisel koruyucu tedbirlere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Aşı, maske ve mesafe en önemli gücümüz. Maskeyi kalabalık ortamlarda aklımızdan da yüzümüzden de çıkarmayalım."

Haber:  ANKARA,


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