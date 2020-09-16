Son dakika haber... Bakan Koca: "HES uygulamasının indirilmediği cep telefonu kalmamalı"
Son dakika gündem haberine göre Bilim Kurulu Toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
16.09.2020 20:24 | Son Güncelleme: 16.09.2020 20:30
Bilim Kurulu Toplantısının ardından
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
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Koca: " (HES kodu) Bugüne kadar izolasyonda olması gerektiği halde dışarı çıkmaya teşebbüs eden yaklaşık 140 bin kişi bu sistemle engellenmiştir."
Koca: "HES uygulamasının indirilmediği cep telefonu kalmamalı."
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Kaynak: AA