Son dakika haber... Bakan Koca: "HES uygulamasının indirilmediği cep telefonu kalmamalı"
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Son dakika haber... Bakan Koca: "HES uygulamasının indirilmediği cep telefonu kalmamalı"

Son dakika gündem haberine göre Bilim Kurulu Toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

16.09.2020 20:24 | Son Güncelleme: 16.09.2020 20:30

Bilim Kurulu Toplantısının ardından

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

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Koca: " (HES kodu) Bugüne kadar izolasyonda olması gerektiği halde dışarı çıkmaya teşebbüs eden yaklaşık 140 bin kişi bu sistemle engellenmiştir."

Koca: "HES uygulamasının indirilmediği cep telefonu kalmamalı."

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Son dakika haber... Bakan Koca: 'HES uygulamasının indirilmediği cep telefonu kalmamalı'

Kaynak: AA

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