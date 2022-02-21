Son dakika haber: Bakan Koca: Hayatla tek bağımız, sağlık çalışanlarıdır

EDİRNE (DHA) - SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Edirne'de motosiklet sürücüsünün kalbinin durduğu ve sağlık çalışanlarının müdahalesiyle hayata döndüğü kazaya ilişkin "Bazı anlarda hayatla tek bağımız sağlık çalışanlarıdır" açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Edirne'de meydana gelen ve motosiklet sürücüsünün kalbinin durmasıyla sonuçlanan kazaya ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı. Bakan Koca, motosiklet sürücüsünün sağlık çalışanları tarafından yapılan müdahale ile hayata döndüğünü belirterek, "Kaza, dün akşam Edirne'de oldu. Bir motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi. Sağlık ekipleri olay yerine yetiştiğinde kalbinin durduğunu belirledi. ve o mucizevi anlardan biri yaşandı. Sürücü, müdahaleyle hayata döndü. Bazı anlarda hayatla tek bağımız sağlık çalışanlarıdır" ifadelerini kullandı.