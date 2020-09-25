Son dakika haber: Bakan Koca: "Hastalığı hafife almak, temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet etmemek bizi...
25.09.2020 11:56 | Son Güncelleme: 25.09.2020 12:05
Son dakika politika haberi... Bakan Koca: "Hastalığı hafife almak, temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet etmemek bizi tekrar istemediğimiz tablolarla karşı karşıya bıraktı.
Bakan Koca: "Hastalığı hafife almak, temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet etmemek bizi tekrar istemediğimiz tablolarla karşı karşıya bıraktı."
SAMSUN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Samsun'da açıklamalarda bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı