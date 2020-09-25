Son dakika haber: Bakan Koca: "Hastalığı hafife almak, temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet etmemek bizi...
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Son dakika haber: Bakan Koca: "Hastalığı hafife almak, temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet etmemek bizi...

25.09.2020 11:56 | Son Güncelleme: 25.09.2020 12:05

Son dakika politika haberi... Bakan Koca: "Hastalığı hafife almak, temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet etmemek bizi tekrar istemediğimiz tablolarla karşı karşıya bıraktı.

Bakan Koca: "Hastalığı hafife almak, temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet etmemek bizi tekrar istemediğimiz tablolarla karşı karşıya bıraktı."

SAMSUN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Samsun'da açıklamalarda bulundu.

Son dakika haber: Bakan Koca: 'Hastalığı hafife almak, temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet etmemek bizi...
Son dakika haber: Bakan Koca: 'Hastalığı hafife almak, temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet etmemek bizi...
Son dakika haber: Bakan Koca: 'Hastalığı hafife almak, temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet etmemek bizi...
Son dakika haber: Bakan Koca: 'Hastalığı hafife almak, temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet etmemek bizi...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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