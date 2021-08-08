Sağlık Bakanı Koca, Hakkari'nin aşılanma oranındaki başarısının örnek alınmasını istedi Açıklaması
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Sağlık Bakanı Koca, Hakkari'nin aşılanma oranındaki başarısının örnek alınmasını istedi Açıklaması

Sağlık Bakanı Koca, Hakkari'nin aşılanma oranındaki başarısının örnek alınmasını istedi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hakkari'nin aşılanma oranında bir haftada 40. sıradan 13. sıraya yükseldiğini belirterek, toplum bağışıklığı yarışında Hakkari'nin örnek alınmasını istedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hakkari'nin aşılanma oranında bir haftada 40. sıradan 13. sıraya yükseldiğini belirterek, toplum bağışıklığı yarışında Hakkari'nin örnek alınmasını istedi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Hakkari'nin aşılanma oranında sadece bir haftada 40. sıradan 13. sıraya yükseldiğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Yarın yapılacak aşılarla Kovid-19 Risk Haritasında Mavi ile gösterilen Düşük Riskli İller kategorisine geçmesini bekliyoruz. Salgına karşı toplum bağışıklığı yarışında Hakkari örnek alınmalı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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