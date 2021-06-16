Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca: "Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulamasını başlattık"
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Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca: "Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulamasını başlattık"

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca: 'Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulamasını başlattık'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla, gün içerisinde randevu sistemine geçildiğini duyurdu. Bu kapsamda vatandaşlar Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) veya ALO 182 hattı üzerinden gün içerisinde randevu alarak aynı gün aşılarını olabilecek. Böylece aşılamada ivmenin yukarı yönlü seyrinin devamı hedefleniyor. Sağlık Bakanı Koca, söz konusu paylaşımında, "Bugün randevu istesem aşım ne zaman yapılır? 'Gün içinde randevu, gün içinde aşı' uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım" ifadelerini kullandı.

(Utku Şimşek/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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