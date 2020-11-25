Son dakika haber... Bakan Koca: "(Grip aşısı) Birkaç gün içerisinde daha da genişleteceğiz, 75 yaş ve üzerine uygulanmasını ilave ettik, muhtemelen 70, 65 ve bir hafta,...

Son dakika haberlerine göre Bakan Koca: "(Grip aşısı) Birkaç gün içerisinde daha da genişleteceğiz, 75 yaş ve üzerine uygulanmasını ilave ettik, muhtemelen 70, 65 ve bir hafta, 10 gün içerisinde 60 yaşa kadar indirmiş olacağız."