Son dakika haber... Bakan Koca: "(Grip aşısı) Birkaç gün içerisinde daha da genişleteceğiz, 75 yaş ve üzerine uygulanmasını ilave ettik, muhtemelen 70, 65 ve bir hafta,...
25.11.2020 20:35 | Son Güncelleme: 25.11.2020 20:35
Son dakika haberlerine göre Bakan Koca: "(Grip aşısı) Birkaç gün içerisinde daha da genişleteceğiz, 75 yaş ve üzerine uygulanmasını ilave ettik, muhtemelen 70, 65 ve bir hafta, 10 gün içerisinde 60 yaşa kadar indirmiş olacağız."
Bakan Koca: "(Grip aşısı) Birkaç gün içerisinde daha da genişleteceğiz, 75 yaş ve üzerine uygulanmasını ilave ettik, muhtemelen 70, 65 ve bir hafta, 10 gün içerisinde 60 yaşa kadar indirmiş olacağız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü