Son dakika haber | Bakan Koca: Gençlerin aktif vakalar içindeki oranı artıyor

Gelen son dakika haberlerine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, gençlerin aktif vakalar içindeki oranının arttığını belirterek, "Gençlerimizi de koruyacağız" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, gençlerin aktif vakalar içindeki oranının arttığını belirterek, "Gençlerimizi de koruyacağız" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "65 yaş üstü büyüklerimizin son bir ayda toplam vakalar içindeki oranı yüzde 14,39'dan 11,3'e düştü. Gençlerin aktif vakalar içindeki oranı ise artıyor. Gençlerimizi de koruyacağız" dedi.

ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı