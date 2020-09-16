Son dakika haber! Bakan Koca: "Filyasyon ekiplerimizin sayısı 6 binden 11 bin 238'e çıkmıştır"
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Son dakika haber! Bakan Koca: "Filyasyon ekiplerimizin sayısı 6 binden 11 bin 238'e çıkmıştır"

Son dakika haberine göre Bilim Kurulu Toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

16.09.2020 20:20 | Son Güncelleme: 16.09.2020 20:26

Bilim Kurulu Toplantısının ardından

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

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Bakan Koca: "(Kovid-19) Virüsün iz sürücüleri olan filyasyon ekiplerimizin sayısı 6 binden 11 bin 238'e çıkmıştır."

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Son dakika haber! Bakan Koca: 'Filyasyon ekiplerimizin sayısı 6 binden 11 bin 238'e çıkmıştır'

Kaynak: AA

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