Son dakika haber... Bakan Koca: "Evlilik öncesinde tüm çiftlere ve yenidoğanlara SMA taraması zorunlu hale getirilmektedir" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Bakan Koca: "Evlilik öncesinde tüm çiftlere ve yenidoğanlara SMA taraması zorunlu hale getirilmektedir"

AA / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... SMA Bilim Kurulu Toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

SMA Bilim Kurulu Toplantısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

(1)

Sağlık Bakanı Koca: "Evlilik öncesinde tüm çiftlere ve yenidoğanlara SMA taraması yapılmasını hayata geçiriyoruz, evlilik öncesinde SMA taraması zorunlu hale getirilmektedir."

Son dakika haber... Bakan Koca: Evlilik öncesinde tüm çiftlere ve yenidoğanlara SMA taraması zorunlu hale getirilmektedir

Son dakika haber... Bakan Koca: Evlilik öncesinde tüm çiftlere ve yenidoğanlara SMA taraması zorunlu hale getirilmektedir

Son dakika haber... Bakan Koca: Evlilik öncesinde tüm çiftlere ve yenidoğanlara SMA taraması zorunlu hale getirilmektedir

Sağlık Bakanı Koca: 'Evlilik öncesinde tüm çiftlere ve yenidoğanlara SMA taraması yapılmasını hayata geçiriyoruz, evlilik öncesinde SMA taraması...

Sağlık Bakanı Koca: "Evlilik öncesinde tüm çiftlere ve yenidoğanlara SMA taraması yapılmasını hayata geçiriyoruz, evlilik öncesinde SMA taraması...

 Omicron varyantı kapanma getirir mi? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi

Omicron varyantı kapanma getirir mi? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi

AA / Sıtkı İlanbey - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title