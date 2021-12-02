Son dakika haber... Bakan Koca: "Evlilik öncesinde tüm çiftlere ve yenidoğanlara SMA taraması zorunlu hale getirilmektedir"
AA / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi... SMA Bilim Kurulu Toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
SMA Bilim Kurulu Toplantısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
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Sağlık Bakanı Koca: "Evlilik öncesinde tüm çiftlere ve yenidoğanlara SMA taraması yapılmasını hayata geçiriyoruz, evlilik öncesinde SMA taraması zorunlu hale getirilmektedir."