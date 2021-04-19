Son dakika haber: Bakan Koca, en çok Kovid-19 vakası görülen 5 ildeki yoğun bakım doluluk oranlarını paylaştı Açıklaması
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Son dakika haber: Bakan Koca, en çok Kovid-19 vakası görülen 5 ildeki yoğun bakım doluluk oranlarını paylaştı Açıklaması

Son dakika haber: Bakan Koca, en çok Kovid-19 vakası görülen 5 ildeki yoğun bakım doluluk oranlarını paylaştı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da yoğun bakım yataklarında doluluk oranının yüzde 71,4, Çanakkale'de 67,1, Tekirdağ'da 73,5, Kırklareli'nde 69, Yalova'da 55,4 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da yoğun bakım yataklarında doluluk oranının yüzde 71,4, Çanakkale'de 67,1, Tekirdağ'da 73,5, Kırklareli'nde 69, Yalova'da 55,4 olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, vaka artışının en yüksek olduğu İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova illerinin sağlık müdürleri ve valileri ile çevrim içi toplantı yaparak bu illerdeki salgın sürecini ve alınan tedbirleri değerlendirdiklerini aktardı.

İstanbul'da yoğun bakım yataklarındaki doluluğun yüzde 71,4, Çanakkale'de yüzde 67,1, Tekirdağ'da yüzde 73,5, Kırklareli'nde yüzde 69, Yalova'da yüzde 55,4 olduğunu bildiren Koca, "Vaka sayılarının artışı, sağlık çalışanlarımızın yükünü de oransal olarak artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

Son Dakika: Bakan Koca, vakaların en yüksek olduğu illerdeki yoğun bakım doluluk oranlarını açıkladı
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