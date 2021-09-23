Son dakika haber: Bakan Koca, ekiplerin Kovid-19'a karşı soğan tarlalarındaki aşılama çalışmalarını paylaştı - Haberler
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Son dakika haber: Bakan Koca, ekiplerin Kovid-19'a karşı soğan tarlalarındaki aşılama çalışmalarını paylaştı

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Bakan Koca, ekiplerin Kovid-19'a karşı soğan tarlalarındaki aşılama çalışmalarını paylaştı

Son dakika gündem haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mobil sağlık ekiplerinin, Ankara'nın Bala ilçesinde, soğan tarlalarındaki işçilere yönelik aşılama çalışmalarını anlatan videoyu paylaştı.

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mobil sağlık ekiplerinin, Ankara'nın Bala ilçesinde, soğan tarlalarındaki işçilere yönelik aşılama çalışmalarını anlatan videoyu paylaştı.

Koca, sosyal medya hesabından, mobil sağlık ekiplerinin aşılama çalışmalarına yönelik, "Hayat akarken aşı devam ediyor. Soğan tarlalarındayız." notuyla video yayınladı.

Mobil sağlık ekiplerinin Bala ilçesindeki soğan tarlalarında çalışan işçileri Kovid-19'a karşı yerinde aşılama hizmetlerinin gösterildiği videoda, işçiler de aşılama hizmetinin tarlaya kadar getirilmesinden duydukları mutluluğu dile getirdi.

Daha önce Kovid-19'u geçirdiğini anlatan bir işçi de video üzerinden tüm vatandaşlara, "Herkes aşı olmalı. Kendim o rahatsızlığı gördüm, insan ölüp ölüp diriliyor. Gerçekten çok zor bir durum. Allah kimseyi düşürmesin." ifadesini kullandı.

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Son Dakika Haberleri
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