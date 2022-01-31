Son dakika haber: Bakan Koca Düzce'deki sağlıkçıların karla mücadelesini paylaştı

DÜZCE (İHA) - Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Düzce'deki sağlıkçıların karla mücadelesini paylaştı.

Sağlıkçılar yoğun karla mücadelesi sürüyor. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca zaman zaman sağlıkçıların bu zorlu mücadelesini sosyal medya hesabından paylaşıyor. Bakan Koca bu sefer Düzce'den bir fotoğrafı paylaşarak "112 Acil ve UMKE ekiplerimiz, ülkemizin birçok bölgesinde karla mücadele devam ederken, yolları ulaşıma kapalı yerleşim yerlerinde hastalarımıza ulaşmayı başarıyor. Evde yapılan ilk müdahalenin ardından birçok hasta gerekiyorsa hastaneye kaldırılıyor. Fotoğraf, Düzce'den." notunu ekledi.

(Ali Yıldız/ İHA)

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