Sağlık Bakanı Koca: "Düzce'de yaşanan 5 büyüklüğündeki depremde yaralanma ve can kaybı olmadı"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Düzce'de yaşanan 5 büyüklüğündeki depremde yaralanma ve can kaybı olmadı" dedi.
DÜZCE (İHA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, " Düzce'de yaşanan 5 büyüklüğündeki depremde yaralanma ve can kaybı olmadı" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Düzce'de yaşanan 5 büyüklüğündeki depremde yaralanma ve can kaybı olmadı. Olay sebebiyle, 14 panik atak ve 5 travma tanılı hastaya sağlık hizmeti sunuldu. Toplam 38 personelden oluşan 112 Acil Yardım ve UMKE Timleri bölgede görev başında. Düzce'ye ve Türkiye'ye geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
(Hidayet Türkyılmaz/İHA)
Türkiye olası İstanbul depremine hazırlıklı mı? #deprem— Haberler (@Haberler) November 17, 2021
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