Sağlık Bakanı Koca: "Düzce'de yaşanan 5 büyüklüğündeki depremde yaralanma ve can kaybı olmadı" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sağlık Bakanı Koca: "Düzce'de yaşanan 5 büyüklüğündeki depremde yaralanma ve can kaybı olmadı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Düzce'de yaşanan 5 büyüklüğündeki depremde yaralanma ve can kaybı olmadı" dedi.

DÜZCE (İHA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, " Düzce'de yaşanan 5 büyüklüğündeki depremde yaralanma ve can kaybı olmadı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Düzce'de yaşanan 5 büyüklüğündeki depremde yaralanma ve can kaybı olmadı. Olay sebebiyle, 14 panik atak ve 5 travma tanılı hastaya sağlık hizmeti sunuldu. Toplam 38 personelden oluşan 112 Acil Yardım ve UMKE Timleri bölgede görev başında. Düzce'ye ve Türkiye'ye geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

Sağlık Bakanı Koca: Düzce'de yaşanan 5 büyüklüğündeki depremde yaralanma ve can kaybı olmadı

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Vali Atay'dan Düzce depremine ilişkin açıklama Açıklaması

Vali Atay'dan Düzce depremine ilişkin açıklama Açıklaması

 5 şiddetindeki depremin ardından Düzce Valisi: Kayıp veya yıkılan bina söz konusu değil

5 şiddetindeki depremin ardından Düzce Valisi: Kayıp veya yıkılan bina söz konusu değil

 Düzce Valisi Atay, depreme ilişkin sahadaki tespit ve tarama çalışmalarının en ücra köyler olmak üzere devam ettiğini belirterek vatandaşları...

Düzce Valisi Atay, depreme ilişkin sahadaki tespit ve tarama çalışmalarının en ücra köyler olmak üzere devam ettiğini belirterek vatandaşları...

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title