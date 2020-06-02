Son dakika haber: Bakan Koca: "Dünyadaki ilaç geliştirme ve üretim süreçlerinde aktif rol oynayacağız"
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Son dakika haber: Bakan Koca: "Dünyadaki ilaç geliştirme ve üretim süreçlerinde aktif rol oynayacağız"

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dünyadaki ilaç geliştirme ve üretim süreçlerinde Amerika (FDA) ve Avrupa Birliğinin (EMA) ilgili kuruluşlarıyla birlikte aktif rol oynayacağız." ifadesini kullandı.

Son dakika haber: Bakan Koca:
02.06.2020 22:23 | Son Güncelleme: 02.06.2020 22:23

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dünyadaki ilaç geliştirme ve üretim süreçlerinde Amerika (FDA) ve Avrupa Birliğinin (EMA) ilgili kuruluşlarıyla birlikte aktif rol oynayacağız." ifadesini kullandı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bakanlığımıza bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Beşeri İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine oy birliğiyle kabul edildi. Dünyadaki ilaç geliştirme ve üretim süreçlerinde Amerika (FDA) ve Avrupa Birliğinin (EMA) ilgili kuruluşlarıyla birlikte aktif rol oynayacağız."

Kaynak: AA

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