Son dakika haber | Bakan Koca'dan vatandaşlara korona virüs tedbirleri uyarısı
Bir son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Testi pozitif çıkarsa içimizdeki en babayiğit kişiye bile çok şey olur.
18.09.2020 12:32 | Son Güncelleme: 18.09.2020 12:35
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Testi pozitif çıkarsa içimizdeki en babayiğit kişiye bile çok şey olur. Hiçbir şey olmazsa en az 1 hafta hayattan izole olur. Bana bir şey olmaz diyen konuyu tekrar düşünsün. Tedbirin 83 milyona, 1 milyon 100 bin sağlık çalışanına yararı var" dedi.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İçimizdeki en babayiğit kişi için: Testi pozitif çıkarsa, içimizdeki en babayiğit kişiye bile çok şey olur. Hiçbir şey olmazsa en az 1 hafta hayattan izole olur. 'Bana bir şey olmaz' diyen konuyu tekrar düşünsün. Tedbirin 83 milyona, 1 milyon 100 bin sağlık çalışanına yararı var" ifadelerini kullandı.
(İHA)
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Kaynak: İHA