Son dakika haber | Bakan Koca'dan vatandaşlara korona virüs tedbirleri uyarısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | Bakan Koca'dan vatandaşlara korona virüs tedbirleri uyarısı

Bir son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Testi pozitif çıkarsa içimizdeki en babayiğit kişiye bile çok şey olur.

Son dakika haber | Bakan Koca'dan vatandaşlara korona virüs tedbirleri uyarısı
18.09.2020 12:32 | Son Güncelleme: 18.09.2020 12:35

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Testi pozitif çıkarsa içimizdeki en babayiğit kişiye bile çok şey olur. Hiçbir şey olmazsa en az 1 hafta hayattan izole olur. Bana bir şey olmaz diyen konuyu tekrar düşünsün. Tedbirin 83 milyona, 1 milyon 100 bin sağlık çalışanına yararı var" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İçimizdeki en babayiğit kişi için: Testi pozitif çıkarsa, içimizdeki en babayiğit kişiye bile çok şey olur. Hiçbir şey olmazsa en az 1 hafta hayattan izole olur. 'Bana bir şey olmaz' diyen konuyu tekrar düşünsün. Tedbirin 83 milyona, 1 milyon 100 bin sağlık çalışanına yararı var" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Seda Sayan Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Josef De Souza Malcolm Thomas Marcel Tisserand Robert Prosinecki
Daha Fazla Uefa Karar Avrupa Türk Lirası
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Bakan Koca'dan vatandaşlara korona virüs tedbirleri uyarısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 12:36:40. #1.14#
title