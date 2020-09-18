Son dakika haber | Bakan Koca'dan vatandaşlara korona virüs tedbirleri uyarısı Bir son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Testi pozitif çıkarsa içimizdeki en babayiğit kişiye bile çok şey olur.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Testi pozitif çıkarsa içimizdeki en babayiğit kişiye bile çok şey olur. Hiçbir şey olmazsa en az 1 hafta hayattan izole olur. Bana bir şey olmaz diyen konuyu tekrar düşünsün. Tedbirin 83 milyona, 1 milyon 100 bin sağlık çalışanına yararı var" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İçimizdeki en babayiğit kişi için: Testi pozitif çıkarsa, içimizdeki en babayiğit kişiye bile çok şey olur. Hiçbir şey olmazsa en az 1 hafta hayattan izole olur. 'Bana bir şey olmaz' diyen konuyu tekrar düşünsün. Tedbirin 83 milyona, 1 milyon 100 bin sağlık çalışanına yararı var" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA