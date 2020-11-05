Son dakika haber | Bakan Koca'dan taburcu edilen Soylu ve ailesi için "geçmiş olsun" mesajı Açıklaması

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördükleri hastaneden taburcu edilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ailesine geçmiş olsun dileğinde bulundu.