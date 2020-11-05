Son dakika haber | Bakan Koca'dan taburcu edilen Soylu ve ailesi için "geçmiş olsun" mesajı Açıklaması
05.11.2020 20:47 | Son Güncelleme: 05.11.2020 20:50
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördükleri hastaneden taburcu edilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ailesine geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördükleri hastaneden taburcu edilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ailesine geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hastanede Kovid-19 tedavisi gören Soylu'nun taburcu edildiğini belirtti.
Soylu'nun tedavisinin evinde tamamlanacağını kaydeden Koca, "Çalışmalarına eski enerjisiyle devam edeceği için mutluyuz. Kendisine ve ailesine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul