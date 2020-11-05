Son dakika haber | Bakan Koca'dan taburcu edilen Soylu ve ailesi için "geçmiş olsun" mesajı Açıklaması
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Son dakika haber | Bakan Koca'dan taburcu edilen Soylu ve ailesi için "geçmiş olsun" mesajı Açıklaması

05.11.2020 20:47 | Son Güncelleme: 05.11.2020 20:50
Son dakika haber | Bakan Koca'dan taburcu edilen Soylu ve ailesi için

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördükleri hastaneden taburcu edilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ailesine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördükleri hastaneden taburcu edilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ailesine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hastanede Kovid-19 tedavisi gören Soylu'nun taburcu edildiğini belirtti.

Soylu'nun tedavisinin evinde tamamlanacağını kaydeden Koca, "Çalışmalarına eski enerjisiyle devam edeceği için mutluyuz. Kendisine ve ailesine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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