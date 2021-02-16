Son dakika haber: Bakan Koca'dan sitem eden Kahramanmaraşlı vatandaşa: Eski sevgilisi yok ama güzel insanlar var
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Son dakika haber: Bakan Koca'dan sitem eden Kahramanmaraşlı vatandaşa: Eski sevgilisi yok ama güzel insanlar var

16.02.2021 12:05 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:08
Son dakika haber: Bakan Koca'dan sitem eden Kahramanmaraşlı vatandaşa: Eski sevgilisi yok ama güzel insanlar var

Son dakika gündem haberi: SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığın hazırladığı koronavirüs haritasında Kahramanmaraş'ın isminin yazılmamasına sosyal medyadan 'Grafiği hazırlayan arkadaşın eski sevgilisi falan mı var bizim burada?

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığın hazırladığı koronavirüs haritasında Kahramanmaraş'ın isminin yazılmamasına sosyal medyadan 'Grafiği hazırlayan arkadaşın eski sevgilisi falan mı var bizim burada?' diye yazarak sitem eden kişiye, "Orada grafiği hazırlayan arkadaşın eski sevgilisi yok ama Anadolu'nun güzel insanları var" şeklinde yanıt verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il bazında bir haftalık koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca bu açıklamayı yaparken de Türkiye haritasını kullandı, ancak haritada tüm illerin ismi yazarken, Kahramanmaraş'ın ismi yer almadı.

'ESKİ SEVGİLİSİ Mİ VAR?'Bu durum Kahramanmaraşlıların dikkatini çekti. Alper Zabun isimli kullanıcı, Bakan Koca'nın sosyal medyada paylaştığı haritanın altına, "Sayın Bakan neden sadece Kahramanmaraş ilinin adı yazılmamış? Grafiği hazırlayan arkadaşın eski sevgilisi falan mı var bizim burada?" diye yazdı.'KAHRAMANMARAŞ OLDUĞUNU HERKES BİLİR'Alperen Zabun'un bu sorusuna Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kayıtsız kalmadı ve sosyal medya hesabından, "Alperen Bey, belki orada grafiği hazırlayan arkadaşın eski sevgilisi yok ama Anadolu'nun güzel insanları var. Orayı görünce Kahramanmaraş olduğunu herkes bilir : )" şeklinde yanıt verdi.

Koca'nın esprili soruya espri ile verdiği cevabı binin üzerinde retweet aldı. Alper Zabun da bu cevap üzerine Bakan Koca ve grafiği hazırlayan kişiyi Kahramanmaraş'a dondurma ve tatlı yemeye davet etti.


Son dakika haber: Bakan Koca'dan sitem eden Kahramanmaraşlı vatandaşa: Eski sevgilisi yok ama güzel insanlar var
Son dakika haber: Bakan Koca'dan sitem eden Kahramanmaraşlı vatandaşa: Eski sevgilisi yok ama güzel insanlar var
Son dakika haber: Bakan Koca'dan sitem eden Kahramanmaraşlı vatandaşa: Eski sevgilisi yok ama güzel insanlar var

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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