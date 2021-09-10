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Son dakika haber | Bakan Koca'dan okullarda PCR testi hakkında açıklama

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Son dakika haber | Bakan Koca'dan okullarda PCR testi hakkında açıklama

Son dakika habere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Okullarda PCR testi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Okullarda PCR testi? Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, okullarda PCR testlerinin nasıl yapılacağına ilişkin bilgilendirmede bulundu. PCR testlerinin sınırlı sayıdaki okullarda yapılacağını belirten Koca, "Okullarda PCR testi? Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla en deneyimli arkadaşlar buluşacak" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Kalay/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 yaygınlığının tespiti için pazartesiden itibaren bazı örnek okullarda tarama yapılacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 yaygınlığının tespiti için pazartesiden itibaren bazı örnek okullarda tarama yapılacağını açıkladı.

 Bakan Koca: '(Sahte aşı kartıPCR testi iddiaları) Bununla ilgili somut bir istismarın yapıldığı bilgisi bize gelmedi ama olursa da müeyyidenin güçlü...

Bakan Koca: "(Sahte aşı kartı/PCR testi iddiaları) Bununla ilgili somut bir istismarın yapıldığı bilgisi bize gelmedi ama olursa da müeyyidenin güçlü...

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