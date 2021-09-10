Son dakika haber | Bakan Koca'dan okullarda PCR testi hakkında açıklama
Son dakika habere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Okullarda PCR testi?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Okullarda PCR testi? Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek" dedi.
Sağlık Bakanı Koca, okullarda PCR testlerinin nasıl yapılacağına ilişkin bilgilendirmede bulundu. PCR testlerinin sınırlı sayıdaki okullarda yapılacağını belirten Koca, "Okullarda PCR testi? Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla en deneyimli arkadaşlar buluşacak" ifadelerini kullandı.
(Mehmet Kalay/İHA)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 yaygınlığının tespiti için pazartesiden itibaren bazı örnek okullarda tarama yapılacağını açıkladı.
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