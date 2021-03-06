Son dakika haber... Bakan Koca'dan, 'cumartesi' uyarısı

Edinilen son dakika gelişmesine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Beklediğimiz Cumartesilerin ilki. Devamı, kıymetini bilmemize bağlı" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Beklediğimiz Cumartesilerin ilki. Devamı, kıymetini bilmemize bağlı" dedi.

Koronavirüs risk haritasına göre çok yüksek riskli iller dışında diğer kentlerde, cumartesi günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından açıklama yaparak, uyarıda bulundu. Bakan Koca, "Beklediğimiz Cumartesilerin ilki. Devamı, kıymetini bilmemize bağlı" mesajını paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı