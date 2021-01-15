Bakan Koca'dan, Bahçeli ve Akşener'e teşekkür (4)

ERKAN BAŞ'A TEŞEKKÜRSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, aşı kampanyasına verdiği destekten dolayı Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'a teşekkür etti.

ERKAN BAŞ'A TEŞEKKÜR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, aşı kampanyasına verdiği destekten dolayı Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'a teşekkür etti. Bakan Koca, "Sayın Erkan Baş Beyefendi'yi arayarak aşı programında örnek olmak için aşı olmaya davet etmiştim. Kendisi sırasını bekleyerek örnek olmayı tercih etti. Destekleri için teşekkür ediyorum. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı