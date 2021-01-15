Son dakika haberleri! Bakan Koca'dan, Bahçeli ve Akşener'e teşekkür (2)

Son dakika haber: Bakan Koca'dan, Bahçeli ve Akşener'e teşekkür (2)KILIÇDAROĞLU'NA TEŞEKKÜRSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından açıklama yaparak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, koronavirüs aşı programına verdiği destek nedeniyle teşekkür etti.

Bakan Koca'dan, Bahçeli ve Akşener'e teşekkür (2)

KILIÇDAROĞLU'NA TEŞEKKÜR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından açıklama yaparak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, koronavirüs aşı programına verdiği destek nedeniyle teşekkür etti. Bakan Koca paylaşımında, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na aşı programına destek için yaptıkları açıklama ve aşı olacaklarını beyan etmeleri sebebiyle çok teşekkür ederim. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız" ifadesine yer verdi.

ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı