Son dakika haber: Bakan Koca'dan aşılama kampanyası için kamu spotu paylaşımı
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Son dakika haber: Bakan Koca'dan aşılama kampanyası için kamu spotu paylaşımı

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Son dakika gündem haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşılama kampanyası için kamu spotu paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşılama kampanyası için kamu spotu paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşılama kampanyası için sosyal medya hesabından, "Hayatımızın yeniden normalleşmesi için kolları sıvıyoruz" mesajıyla kamu spotu paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı videoda, "Covid-19 aşısının ikinci dozunu olduktan sonra bağışıklığın gelişmesi genellikle birkaç hafta sürer. Ayrıca aşı uygulanan kişi korunuyor olsa bile dışarıdan virüsü alması durumunda başkasına bulaştırabilir. Toplumsal bağışıklık oluşuna kadar maske, mesafe ve temizlik tedbirlerini uygulamaya devam etmek gerekir" mesajına yer verildi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Son dakika haber: Bakan Koca'dan aşılama kampanyası için kamu spotu paylaşımı
Son dakika haber: Bakan Koca'dan aşılama kampanyası için kamu spotu paylaşımı
Son dakika haber: Bakan Koca'dan aşılama kampanyası için kamu spotu paylaşımı
Son dakika haber: Bakan Koca'dan aşılama kampanyası için kamu spotu paylaşımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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