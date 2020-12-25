Son dakika haber... Bakan Koca'dan aşı müjdesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber... Bakan Koca'dan aşı müjdesi

25.12.2020 21:31 | Son Güncelleme: 25.12.2020 21:35
Son dakika haber... Bakan Koca'dan aşı müjdesi

Son dakika haber... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısı ile ilgili anlaşmanın imzalandığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısı ile ilgili anlaşmanın imzalandığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı yaptığı açıklamada, "BIONTECH aşısı ile ilgili anlaşmanın imzalanmak üzere olduğunu dün sizlerle paylaşmıştım. Bu gece 04.30 itibariyle anlaşma imzalandı. Yapılan anlaşmaya göre bu yıl için ayrılan, depolarda hazır beklediğini Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın açıkladığı doz miktarı 550 bin dozdur. Bu miktarın Türkiye'ye yılsonuna kadar ya da Ocak ayı başında gelmesi beklenmektedir. Bununla birlikte Mart ayı sonuna kadar 4.5 milyon doz aşı ülkemize teslim edilecektir. Anlaşmamıza göre tarafların mutabakatı ile 30 Milyon doza kadar aynı şartlarda aşı temin edilebilecektir. Gecikmenin nedeni üreticinin aşının üretiminden kaynaklanabilecek sorunlarla ilgili sorumluluk kabul etmek istememesiydi. Bu konuda üreticinin sorumluluğunun sözleşmenin mali büyüklüğü ile sınırlı tutulmasında anlaşıldı. Bu aşıyı kullanmak için vatandaşlarımızdan onay alınacak. Bu anlaşmanın hayata geçmesinde engellerin ortadan kalkmasında Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın büyük emekleri vardır. Türkiye için yaptığı ayrıcalık unutulmayacaktır. Kendisine milletimiz adına bir kez daha teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülben Ergen Acun Ilıcalı Oktay Kaynarca Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Mbwana Samatta İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Hisarcık İngiltere Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Bakan Koca'dan aşı müjdesi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 21:36:57. #1.14#
title