Son dakika haber | Bakan Koca'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımı
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Son dakika haber | Bakan Koca'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımı

08.03.2021 09:27 | Son Güncelleme: 08.03.2021 09:31
Son dakika haber | Bakan Koca'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımı

Son dakika haberler... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kadınlar bizi bağışlasın.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kadınlar bizi bağışlasın. Fedakarlıkları bugüne dek hak ettiği karşılığı görmedi. Sevgiyle yeşerttikleri, aynı özenle korunmadı. Sözleri daha fazla etki etse, hayat daha iyi olabilirdi" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadınlar bizi bağışlasın. Fedakarlıkları bugüne dek hak ettiği karşılığı görmedi. Sevgiyle yeşerttikleri, aynı özenle korunmadı. Sözleri daha fazla etki etse, hayat daha iyi olabilirdi. Çünkü güçle merhamet, kadınlarda birbirinden ayrılmaz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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