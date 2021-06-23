Son dakika haber! Bakan Koca: " Cuma günü itibarıyla 18 yaşından gün alanlar için randevu sistemi açılacak"
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Son dakika haber! Bakan Koca: " Cuma günü itibarıyla 18 yaşından gün alanlar için randevu sistemi açılacak"

Son dakika haber! Bakan Koca: ' Cuma günü itibarıyla 18 yaşından gün alanlar için randevu sistemi açılacak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Bakan Koca: "(Covid-19 aşısı) Cuma günü itibarıyla 18 yaşından gün almış tüm vatandaşlar için randevu sistemi açılacak""(Delta varyantı) Toplam 16 ilimizde görüldü ve giderek illerde dağılışı artmaya başladı.

Bakan Koca: "(Covid-19 aşısı) Cuma günü itibarıyla 18 yaşından gün almış tüm vatandaşlar için randevu sistemi açılacak"

"(Delta varyantı) Toplam 16 ilimizde görüldü ve giderek illerde dağılışı artmaya başladı. 134 vakanın 82'si İstanbul'da görüldü."

"Şu ana kadar gelen toplam Sinovac aşısı miktarı 34 milyon oldu. Biontech'ten 20 milyon doz aşı geldi. Pazartesi ve salı günü de 5 milyon doz Biontech aşısı daha gelecek. Sputnik V aşısı ile ilgili de 400 bin doz geldi."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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