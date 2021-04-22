Son dakika haber! Bakan Koca: "Çok yakında Sputnik V aşısı da devreye girecek"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Bakan Koca: "Çok yakında Sputnik V aşısı da devreye girecek"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Son dakika haberi... Bakan Koca: "Çok yakında Sputnik V aşısı da devreye girecek" -"Ülkemizde en fazla görülen varyant İngiltere kaynaklıdır.

Bakan Koca: "Çok yakında Sputnik V aşısı da devreye girecek"

-"Ülkemizde en fazla görülen varyant İngiltere kaynaklıdır. Semptom göstermeyen vakaların toplam vakalar oranında bir değişiklik yok"

-"Yeni bir tür daha ortaya çıktı. Hindistan varyantı olarak yeni bir tür daha tespit edilmiştir. Ülkemizde Hindistan varyantı henüz görülmedi. Bu kapsamda Hindistan'dan ülkemize giriş yapmak isteyenlere 14 gün karantina kuralı uygulanıyor"

-"2 aşı türü şu an aktif olarak kullanılmakta, bunların sayısını artırmaya yönelik çalışmalar devam etmekte"

-"Aşı adaylarımız için olumsuz bir olay gerçekleşmemiştir. 3. bir inaktif aşımızın Faz 1 çalışması Ankara Şehir Hastanemizde başlayacak"

-"Geçtiğimiz günlerde dile getirdiğim sorumluluğun 84 milyonda, hepimizde olduğuna dair sözlerimin yanlış anlaşılmış olabileceğini düşünerek açmak isterim. Sorumluluk, suçlama ya da suçlu bulma manasına gelmez. Sorumluluk daha iyi koşullara ulaşmak için birlikte mücadele etmemizi, birlik ve beraberlikten ayrılmamayı, birbirimizi teşvik etmeyi, gayretlendirmeyi ve en önemlisi birbirimizi korumayı kapsayan kuşatıcı bir birliktelik idealidir"

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Son dakika haber! Bakan Koca: 'Çok yakında Sputnik V aşısı da devreye girecek'
Son dakika haber! Bakan Koca: 'Çok yakında Sputnik V aşısı da devreye girecek'
Son dakika haber! Bakan Koca: 'Çok yakında Sputnik V aşısı da devreye girecek'
Son dakika haber! Bakan Koca: 'Çok yakında Sputnik V aşısı da devreye girecek'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İngiltere, çocukların verilerini ihlal ettiği iddiasıyla TikTok'a dava açtı
İngiltere, çocukların verilerini ihlal ettiği iddiasıyla TikTok'a dava açtı
İngiltere'de yeniden korona olana 57 bin lira verecekler
İngiltere'de yeniden korona olana 57 bin lira verecekler
Dünya böylesini görmedi! Koronaya teslim olan ülkede günlük vaka sayısı rekor kırdı
Dünya böylesini görmedi! Koronaya teslim olan ülkede günlük vaka sayısı rekor kırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Derya Yanık Ersin Tatar Süleyman Soylu
Magazin Hadise Müge Anlı Demet Akalın Toprak Sergen
Spor Hakan Kutlu Bülent Uygun Cüneyt Çakır Fırat Aydınus Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Bakan Koca: "Çok yakında Sputnik V aşısı da devreye girecek" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 17:54:42. #1.15#

title