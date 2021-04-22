Son dakika haber! Bakan Koca: "Çok yakında Sputnik V aşısı da devreye girecek"

Son dakika haberi... Bakan Koca: "Çok yakında Sputnik V aşısı da devreye girecek" -"Ülkemizde en fazla görülen varyant İngiltere kaynaklıdır.

Bakan Koca: "Çok yakında Sputnik V aşısı da devreye girecek"

-"Ülkemizde en fazla görülen varyant İngiltere kaynaklıdır. Semptom göstermeyen vakaların toplam vakalar oranında bir değişiklik yok"

-"Yeni bir tür daha ortaya çıktı. Hindistan varyantı olarak yeni bir tür daha tespit edilmiştir. Ülkemizde Hindistan varyantı henüz görülmedi. Bu kapsamda Hindistan'dan ülkemize giriş yapmak isteyenlere 14 gün karantina kuralı uygulanıyor"

-"2 aşı türü şu an aktif olarak kullanılmakta, bunların sayısını artırmaya yönelik çalışmalar devam etmekte"

-"Aşı adaylarımız için olumsuz bir olay gerçekleşmemiştir. 3. bir inaktif aşımızın Faz 1 çalışması Ankara Şehir Hastanemizde başlayacak"

-"Geçtiğimiz günlerde dile getirdiğim sorumluluğun 84 milyonda, hepimizde olduğuna dair sözlerimin yanlış anlaşılmış olabileceğini düşünerek açmak isterim. Sorumluluk, suçlama ya da suçlu bulma manasına gelmez. Sorumluluk daha iyi koşullara ulaşmak için birlikte mücadele etmemizi, birlik ve beraberlikten ayrılmamayı, birbirimizi teşvik etmeyi, gayretlendirmeyi ve en önemlisi birbirimizi korumayı kapsayan kuşatıcı bir birliktelik idealidir"

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı