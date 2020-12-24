Son dakika haber | Bakan Koca: "(Çin'den gelecek aşı) Erken dönemde aşının koruyuculuğu yüzde 91,25 oranında, bu giderek daha artmış olacak."

Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Koca: "(Çin'den gelecek aşı) Erken dönemde aşının koruyuculuğu yüzde 91,25 oranında, bu giderek daha artmış olacak.