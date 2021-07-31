Son dakika haber: Bakan Koca: "Çarşamba günü aşacağımız bir gelişme var
Son dakika haberi... - Bakan Koca: "Çarşamba günü aşacağımız bir gelişme var. Biontech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle ülkemize sevkiyatta birkaç gün azalma olacak.
- Bakan Koca: "Çarşamba günü aşacağımız bir gelişme var. Biontech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle ülkemize sevkiyatta birkaç gün azalma olacak. Bu aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini rica ediyorum. Anlayışınız için sağ olun. Sinovac'ta aksama yok."
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı