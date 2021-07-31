Son dakika haber: Bakan Koca: "Çarşamba günü aşacağımız bir gelişme var

Son dakika haberi... - Bakan Koca: "Çarşamba günü aşacağımız bir gelişme var. Biontech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle ülkemize sevkiyatta birkaç gün azalma olacak.