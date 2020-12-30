Son dakika haber | Bakan Koca: "Bütün aile sağlığı merkezleri ile kamu, özel ve üniversite hastanelerimizde aşı yapılması için planlama yapılmış durumdadır."
30.12.2020 21:25 | Son Güncelleme: 30.12.2020 21:28
Son dakika gündem haberi: Bakan Koca: "Bütün aile sağlığı merkezleri ile kamu, özel ve üniversite hastanelerimizde aşı yapılması için planlama yapılmış durumdadır.
Bakan Koca: "Bütün aile sağlığı merkezleri ile kamu, özel ve üniversite hastanelerimizde aşı yapılması için planlama yapılmış durumdadır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü