Son dakika haber | Bakan Koca: "Bütün aile sağlığı merkezleri ile kamu, özel ve üniversite hastanelerimizde aşı yapılması için planlama yapılmış durumdadır."
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Son dakika haber | Bakan Koca: "Bütün aile sağlığı merkezleri ile kamu, özel ve üniversite hastanelerimizde aşı yapılması için planlama yapılmış durumdadır."

30.12.2020 21:25 | Son Güncelleme: 30.12.2020 21:28
Son dakika haber | Bakan Koca:

Son dakika gündem haberi: Bakan Koca: "Bütün aile sağlığı merkezleri ile kamu, özel ve üniversite hastanelerimizde aşı yapılması için planlama yapılmış durumdadır.

Bakan Koca: "Bütün aile sağlığı merkezleri ile kamu, özel ve üniversite hastanelerimizde aşı yapılması için planlama yapılmış durumdadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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