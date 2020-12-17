Son dakika haber! Bakan Koca: "Bugün tespit edilen 4 bin 209 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra düştü. Aktif hasta sayısı da azalmaya devam ediyor."
17.12.2020 19:07 | Son Güncelleme: 17.12.2020 19:10
Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Koca: "Bugün tespit edilen 4 bin 209 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra düştü.
Bakan Koca: "Bugün tespit edilen 4 bin 209 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra düştü. Aktif hasta sayısı da azalmaya devam ediyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz