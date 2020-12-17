Son dakika haber! Bakan Koca: "Bugün tespit edilen 4 bin 209 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra düştü. Aktif hasta sayısı da azalmaya devam ediyor."
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Son dakika haber! Bakan Koca: "Bugün tespit edilen 4 bin 209 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra düştü. Aktif hasta sayısı da azalmaya devam ediyor."

17.12.2020 19:07 | Son Güncelleme: 17.12.2020 19:10
Son dakika haber! Bakan Koca:

Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Koca: "Bugün tespit edilen 4 bin 209 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra düştü.

Bakan Koca: "Bugün tespit edilen 4 bin 209 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra düştü. Aktif hasta sayısı da azalmaya devam ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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Şu an buradasınız: Son dakika haber! Bakan Koca: "Bugün tespit edilen 4 bin 209 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra düştü. Aktif hasta sayısı da azalmaya devam ediyor." | Haberler.com Güncel
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