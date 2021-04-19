Son dakika gündem: Sağlık Bakanı Koca: "Aşı programımız tüm güçlüklere rağmen kararlılıkla sürecek"
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Son dakika gündem: Sağlık Bakanı Koca: "Aşı programımız tüm güçlüklere rağmen kararlılıkla sürecek"

Son dakika gündem: Sağlık Bakanı Koca: 'Aşı programımız tüm güçlüklere rağmen kararlılıkla sürecek'
Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Kovid-19'la mücadele kapsamında bugün itibarı ile 20 milyondan fazla doz aşı yapıldığını belirterek, aşı programının tüm güçlüklere rağmen kararlılıkla süreceğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Kovid-19'la mücadele kapsamında bugün itibarı ile 20 milyondan fazla doz aşı yapıldığını belirterek, aşı programının tüm güçlüklere rağmen kararlılıkla süreceğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün itibariyle 20 milyondan fazla doz aşı yaptık. Büyüklerimizi ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızı öncelikle korumaya almaya çalıştık. Aşı programımız tüm güçlüklere rağmen kararlılıkla sürecek."

Koca, "Türkiye Aşı Tablosu"nun yer aldığı "covid19asi.saglik.gov.tr" internet sitesinin adresini de paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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