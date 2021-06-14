Son dakika haber... Bakan Koca: Bugün 750 bin kişi aşı randevusu aldı (3)

Son dakika haberler: 'AZ ÖNCE 750 BİN 1'İNCİ AŞIYI YAPTIK'Bakan Koca, sabah yaptığı açıklamasında, bugün 750 bin kişinin koronavirüs aşısı yaptırmak için randevu aldığını açıkladı ve bunun şu ana kadarki en yüksek günlük doz miktarı olduğunu ifade etti.