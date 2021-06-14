Son dakika haber... Bakan Koca: Bugün 750 bin kişi aşı randevusu aldı (3)
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Son dakika haber... Bakan Koca: Bugün 750 bin kişi aşı randevusu aldı (3)

Son dakika haber... Bakan Koca: Bugün 750 bin kişi aşı randevusu aldı (3)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: 'AZ ÖNCE 750 BİN 1'İNCİ AŞIYI YAPTIK'Bakan Koca, sabah yaptığı açıklamasında, bugün 750 bin kişinin koronavirüs aşısı yaptırmak için randevu aldığını açıkladı ve bunun şu ana kadarki en yüksek günlük doz miktarı olduğunu ifade etti.

'AZ ÖNCE 750 BİN 1'İNCİ AŞIYI YAPTIK'

Bakan Koca, sabah yaptığı açıklamasında, bugün 750 bin kişinin koronavirüs aşısı yaptırmak için randevu aldığını açıkladı ve bunun şu ana kadarki en yüksek günlük doz miktarı olduğunu ifade etti. Bakan Koca, yeni açıklamasında ise, "Az önce 750 bin 1'inci doz aşıyı yaptık" dedi. Öte yandan Bakan Koca, koronavirüsle mücadelede kapsamında, işçi ve memurların da aşılanacağını duyurdu. Bakan Koca, "İşçi ve memurların tamamı için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlar, yarın ilk işiniz aşı randevusu almak olsun!" ifadesini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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