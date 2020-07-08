Son dakika haber: Bakan Koca: "Bu yıl için grip aşısı sorunu yaşanmayacağını söyleyebilirim"
Son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
08.07.2020 20:47 | Son Güncelleme: 08.07.2020 20:52
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (9)
Koca: "(Grip aşısı) Geçen yıldan daha fazla sipariş verdik. Bu yıl için grip aşısı sorunu yaşanmayacağını söyleyebilirim."
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Kaynak: AA