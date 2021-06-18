Son dakika haber: Bakan Koca, bir günde 1 milyon 582 bin 232 doz aşı yapıldığını duyurdu

Edinilen son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saat içinde 1 milyon 582 bin 232 doz aşı yapıldığını bildirdi.