Son dakika haber: Bakan Koca: Biontech tercih edenlerin randevusuz gelmemesini rica ediyorum

Son dakika haberlerine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Biontech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle ülkemize sevkiyatta birkaç gün azalma olacak.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Biontech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle ülkemize sevkiyatta birkaç gün azalma olacak. Bu aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini rica ediyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Çarşamba günü aşacağımız bir gelişme var. Biontech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle ülkemize sevkiyatta birkaç gün azalma olacak. Bu aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini rica ediyorum. Anlayışınız için sağ olun. Sinovac'ta aksama yok" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı