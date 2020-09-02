Son dakika haber! Bakan Koca: " Bazı özel hastanelerde kaydın yeterince tutulmadığını gördük, uyarılarımızı yaptık"
Son dakika gündem haberi: Bilim Kurulu Toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.
02.09.2020 21:23 | Son Güncelleme: 02.09.2020 21:30
Bilim Kurulu Toplantısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları
ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.
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Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Şu ana kadar hastalığı ikinci kez geçiren kişileri görmedik ama bu olmayacağı anlamına gelmez."
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Kaynak: AA