Son dakika haber! Bakan Koca: " Bazı özel hastanelerde kaydın yeterince tutulmadığını gördük, uyarılarımızı yaptık"
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Son dakika haber! Bakan Koca: " Bazı özel hastanelerde kaydın yeterince tutulmadığını gördük, uyarılarımızı yaptık"

Son dakika gündem haberi: Bilim Kurulu Toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

02.09.2020 21:23 | Son Güncelleme: 02.09.2020 21:30

Bilim Kurulu Toplantısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

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Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Şu ana kadar hastalığı ikinci kez geçiren kişileri görmedik ama bu olmayacağı anlamına gelmez."

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Son dakika haber! Bakan Koca: ' Bazı özel hastanelerde kaydın yeterince tutulmadığını gördük, uyarılarımızı yaptık'

Kaynak: AA

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