Son dakika haber! Bakan Koca: "Aşılarını olan Hakkari insanına teşekkür ediyorum"
Bir son dakika haberine göre Bakan Koca: "Hakkari yüzde 75'in üstüne çıkan aşılanma oranıyla, Covid-19 Risk Haritasında düşük iller arasına girdi!
Bakan Koca: "Hakkari yüzde 75'in üstüne çıkan aşılanma oranıyla, Covid-19 Risk Haritasında düşük iller arasına girdi! Sahadaki uzmanlarımızdan aşı konusunda bilgi alarak karar veren, ekiplerimizi konukları gibi ağırlayarak aşılarını olan Hakkari insanına teşekkür ediyorum."
-İHA-
Kaynak: İhlas Haber Ajansı