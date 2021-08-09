Son dakika haber! Bakan Koca: "Aşılarını olan Hakkari insanına teşekkür ediyorum"
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Son dakika haber! Bakan Koca: "Aşılarını olan Hakkari insanına teşekkür ediyorum"

Son dakika haber! Bakan Koca: 'Aşılarını olan Hakkari insanına teşekkür ediyorum'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Bakan Koca: "Hakkari yüzde 75'in üstüne çıkan aşılanma oranıyla, Covid-19 Risk Haritasında düşük iller arasına girdi!

Bakan Koca: "Hakkari yüzde 75'in üstüne çıkan aşılanma oranıyla, Covid-19 Risk Haritasında düşük iller arasına girdi! Sahadaki uzmanlarımızdan aşı konusunda bilgi alarak karar veren, ekiplerimizi konukları gibi ağırlayarak aşılarını olan Hakkari insanına teşekkür ediyorum."

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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