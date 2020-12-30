Son dakika haber: Bakan Koca: "Aşılarımızı getiren uçak Esenboğa Havalimanımıza ulaştı"
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Son dakika haber: Bakan Koca: "Aşılarımızı getiren uçak Esenboğa Havalimanımıza ulaştı"

30.12.2020 06:01 | Son Güncelleme: 30.12.2020 06:05
Son dakika haber: Bakan Koca:

Bir son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılarımızı getiren uçak Esenboğa Havalimanımıza ulaştı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılarımızı getiren uçak Esenboğa Havalimanımıza ulaştı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşılarımızı getiren uçak Esenboğa Havalimanımıza ulaştı. 14 gün sürecek testleri hemen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzda başlayacak. Testleri biter bitmez ise aşılama programımız Halk Sağlığı GM koordinasyonunda gerçekleşecek. Birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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