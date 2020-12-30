Son dakika haber: Bakan Koca: "Aşılama programımızın başlaması ile birlikte ülkemizin aşılama konusunda ne kadar tecrübeli ve yetkin olduğuna herkes şahit olacaktır."
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber: Bakan Koca: "Aşılama programımızın başlaması ile birlikte ülkemizin aşılama konusunda ne kadar tecrübeli ve yetkin olduğuna herkes şahit olacaktır."

30.12.2020 21:41 | Son Güncelleme: 30.12.2020 21:44
Son dakika haber: Bakan Koca:

Son dakika gelişmesine göre Bakan Koca: "Aşılama programımızın başlaması ile birlikte ülkemizin aşılama konusunda ne kadar tecrübeli ve yetkin olduğuna herkes şahit olacaktır.

Bakan Koca: "Aşılama programımızın başlaması ile birlikte ülkemizin aşılama konusunda ne kadar tecrübeli ve yetkin olduğuna herkes şahit olacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Öznur Çalık Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Demet Özdemir Seren Serengil
Spor Arda Turan Ryan Babel Ersun Yanal Metin Oktay Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Ocak Maltepe Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Bakan Koca: "Aşılama programımızın başlaması ile birlikte ülkemizin aşılama konusunda ne kadar tecrübeli ve yetkin olduğuna herkes şahit olacaktır." - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 21:44:34. #1.14#
title