Son dakika haber: Bakan Koca: "Aşılama programımızın başlaması ile birlikte ülkemizin aşılama konusunda ne kadar tecrübeli ve yetkin olduğuna herkes şahit olacaktır."

Son dakika gelişmesine göre Bakan Koca: "Aşılama programımızın başlaması ile birlikte ülkemizin aşılama konusunda ne kadar tecrübeli ve yetkin olduğuna herkes şahit olacaktır.