Son dakika haber: Bakan Koca: "Aşılama programımızın başlaması ile birlikte ülkemizin aşılama konusunda ne kadar tecrübeli ve yetkin olduğuna herkes şahit olacaktır."
30.12.2020 21:41 | Son Güncelleme: 30.12.2020 21:44
Son dakika gelişmesine göre Bakan Koca: "Aşılama programımızın başlaması ile birlikte ülkemizin aşılama konusunda ne kadar tecrübeli ve yetkin olduğuna herkes şahit olacaktır.
Bakan Koca: "Aşılama programımızın başlaması ile birlikte ülkemizin aşılama konusunda ne kadar tecrübeli ve yetkin olduğuna herkes şahit olacaktır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü