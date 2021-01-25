Son dakika haber | Bakan Koca: 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanmasına başlıyoruz
25.01.2021 12:41 | Son Güncelleme: 25.01.2021 12:46
Son dakika haberleri: SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün itibarıyle, 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz" dedi.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün itibarıyle, 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz" dedi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bilim Kurulumuzun önerisiyle hazırlanan program dahilinde bugün itibarıyla, 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz. 80 yaş üzeri vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarımızda aşılanacaklar" ifadelerine yer verdi.
ANKARA, -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı