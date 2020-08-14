Son dakika haber... Bakan Koca '647 ağır hastamız var' Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Zor olan, başta tedbir almak yerine, virüsle, hastalığa yakalandıktan sonra mücadele etmektir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Zor olan, başta tedbir almak yerine, virüsle, hastalığa yakalandıktan sonra mücadele etmektir. Şu an, bunun ne kadar zor olduğunu yakından bilen 647 ağır hastamız var." (İHA) Kaynak: İHA