Son dakika haber... Bakan Koca '647 ağır hastamız var'
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Zor olan, başta tedbir almak yerine, virüsle, hastalığa yakalandıktan sonra mücadele etmektir.
14.08.2020 19:02 | Son Güncelleme: 14.08.2020 19:06
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Zor olan, başta tedbir almak yerine, virüsle, hastalığa yakalandıktan sonra mücadele etmektir. Şu an, bunun ne kadar zor olduğunu yakından bilen 647 ağır hastamız var."
(İHA)
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Kaynak: İHA