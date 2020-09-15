Son dakika haber: Bakan Koca, 5 ilin sağlık müdürü ile görüştü
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Son dakika haber: Bakan Koca, 5 ilin sağlık müdürü ile görüştü

Son dakika gelişmesine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Ankara, İzmir, Kayseri, Çankırı ve Adıyaman il sağlık müdürleriyle görüştü.

Son dakika haber: Bakan Koca, 5 ilin sağlık müdürü ile görüştü
15.09.2020 02:32 | Son Güncelleme: 15.09.2020 02:36

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Ankara, İzmir, Kayseri, Çankırı ve Adıyaman il sağlık müdürleriyle görüştü. 

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara, İzmir, Kayseri, Çankırı ve Adıyaman'ın sağlık müdürleriyle ayrı ayrı video konferansta bir araya geldik. Vaka artışlarının sebeplerini, yoğun bakım kapasiteleri ve filyasyon oranlarını ele aldık. İlave tedbirleri değerlendirdik. Başarı, birlikte mücadelede gizlidir" dedi.


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Kaynak: DHA

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