Son dakika haber! Bakan Koca, 40 milyonuncu aşıyı yapan doktoru paylaştı

Edinilen son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 40 milyonuncu doz aşıyı yapan doktorun fotoğrafını paylaşarak, "40 milyonuncu aşıyı o yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 40 milyonuncu doz aşıyı yapan doktorun fotoğrafını paylaşarak, "40 milyonuncu aşıyı o yaptı. Şu an 40 milyon 300 bini aştık" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 40 milyonuncu doz aşıyı yapan doktorun fotoğrafının yer aldığı bir paylaşım yaptı. Bakan Koca paylaşımında, "Yer: İstanbul Bayrampaşa Devlet Hastanesi. Saat 15.45. Dr. Gülşah Hanım çok mutlu. 40 milyonuncu aşıyı o yaptı. Yani, yapmıştı. Çünkü şu an 40 milyon 300 bini aştık" ifadelerini kullandı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı