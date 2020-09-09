Son dakika haber! Bakan Koca, 11 ilin sağlık müdürü ile görüştü
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Son dakika haber! Bakan Koca, 11 ilin sağlık müdürü ile görüştü

Son dakika haberleri... SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın, 11 ilin sağlık müdürü ile video konferans yöntemiyle yaptığı görüşmede, alınması gereken ek tedbirler konuşuldu.

Son dakika haber! Bakan Koca, 11 ilin sağlık müdürü ile görüştü
09.09.2020 01:19 | Son Güncelleme: 09.09.2020 01:23

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın, 11 ilin sağlık müdürü ile video konferans yöntemiyle yaptığı görüşmede, alınması gereken ek tedbirler konuşuldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "11 ilimizin sağlık müdürü ile ayrı ayrı video konferans görüşmesi yaptık. İllerimizin durumu, filyasyon ekiplerinin performansı, erken ilaç kullanımı ve takibiyle, bu illerimizde alınması gereken ek tedbirleri konuştuk. İki gücümüz var; tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,


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Kaynak: DHA

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